Ayrı yerlerde meydana gelen yangınlar söndürüldü

Hatay'ın Defne ilçesinde bahçe yangını ve otluk yangını, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Defne ilçesi Harbiye Mahallesi'nde bulunan bir otluk alanda ve Yeniçağ Mahallesi'nde bir bahçede yangın çıktı. Alevler yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri otluk alanda ve bahçede meydana gelen yangını söndürdü. Tedbir amaçlı soğutma çalışmaları yapıldı. - HATAY