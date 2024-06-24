Hatay'da istinat duvarı yapımı esnasında mahsur kalan işçi kurtarıldı

Hatay'da istinat duvarı yapımı esnasında yaşanan toprak kaymasında mahsur kalan işçi kurtarıldı.

Olay, Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede bulunan bir iş yerine istinat duvarı yapan usta, yaşanan toprak kaymasıyla mahsur kaldı. Durum ihbar verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. - HATAY