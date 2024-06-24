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Hatay'da istinat duvarı yapımı esnasında mahsur kalan işçi kurtarıldı

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Antakya ilçesinde bir iş yerinde istinat duvarı yapımı sırasında yaşanan toprak kayması sonucu mahsur kalan işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Hatay'da istinat duvarı yapımı esnasında yaşanan toprak kaymasında mahsur kalan işçi kurtarıldı.

Olay, Antakya ilçesi Karlısu Mahallesi'nde meydana geldi. Bölgede bulunan bir iş yerine istinat duvarı yapan usta, yaşanan toprak kaymasıyla mahsur kaldı. Durum ihbar verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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