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Hatay'da İşçi Yatakhanesinde Yangın: Soruşturma Başlatıldı

Hatay'da İşçi Yatakhanesinde Yangın: Soruşturma Başlatıldı
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Hatay'ın Antakya ilçesindeki işçi yatakhanesinde çıkan yangın sonrası Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Yangında can kaybı yaşanmazken konteyner yatakhane kullanılmaz hale geldi.

Hatay'da işçilerin kaldığı konteyner yatakhanede çıkan yangınla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Antakya ilçesi Emek Mahallesi'nde bulunan şantiye alanındaki işçi yatakhanesinde çıkan yangında alevler yükselmişti. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yaralanma ve can kaybı yaşanmazken konteyner yatakhane kullanılmaz hale geldi. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili soruşturma başlattığı duyuruldu. Yangının çıkış sebebi yürütülen soruşturma kapsamında ortaya çıkacak. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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