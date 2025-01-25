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Hatay'da İşçi Yatakhanesinde Yangın Paniği

Hatay'da İşçi Yatakhanesinde Yangın Paniği
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Hatay'ın Antakya ilçesinde bir şantiye alanındaki işçi yatakhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, vatandaşların paniği kameraya yansıdı.

Hatay'da şantiye alanında bulunan işçilerin kaldığı konteyner yatakhane alevlere teslim oldu. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kontrol altına alınan yangında vatandaşların yaşadığı panik kameraya yansıdı.

Yangın, Antakya ilçesi Emek Mahallesi'nde bulunan şantiye alanındaki işçi yatakhanesinde çıktı. Kısa sürede alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın esnasında bir aracın alevlere teslim olmak üzere olduğu anları kayıt altına alan vatandaşın paniği kameraya yansıdı. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken alevlerin yükseldiği anlar an be an görüntülendi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Emek Mahallesi muhtarı Celal Sarı, yatakhanede çıkan yangında herhangi bir yaralanma yaşanmadığını belirterek söndürme çalışmalarını itfaiye ekiplerinin hızlı bir şekilde gerçekleştirdiğini söyledi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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