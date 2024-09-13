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Hatay'da işçi servisiyle akaryakıt tankerinin çarpıştığı kaza 11 işçi hafif şekilde yaralandı

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Hatay-Adana otoyolu İskenderun ilçesi mevkisinde meydana gelen kazada, işçi servisi ile akaryakıt tankerinin çarpışması sonucu 11 işçi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Hatay'da işçi servisiyle akaryakıt tankerinin çarpıştığı kaza 11 işçi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza; Hatay- Adana otoyolu İskenderun ilçesi mevkisinde yaşandı. Ford marka 31 PAG 77 plakalı M.G. idaresindeki işçi servisi, aynı istikamette ilerleyen 31 SB 119 plakalı akaryakıt tankeriyle çarpıştı. Kazada; serviste bulunan 15 işçiden 11'i hafif şekilde yaralandı. Yaralı işçiler ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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