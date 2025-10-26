Hatay'da İşçi Servisi ile Traktör Çarpıştı: 17 Yaşındaki Genç Kız Hayatını Kaybetti
Hatay'da meydana gelen kazada, işçi servisi ile traktör çarpıştı. 17 yaşındaki Fatma Şanverdi, hastanede 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Hatay'da işçi servisi ile traktörün çarpıştığı kazada yaralanan 17 yaşındaki genç kız, hastanede 7 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Kaza, 19 Ekim akşamı Reyhanlı-Antakya yolu Beşaslan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sebze halinde paketleme servisinde çalışan işçileri taşıyan E.Ş. yönetimindeki 31 C 8002 plakalı servis minibüsü, aynı istikamete giden R.K. yönetimindeki 31 NN 448 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada minibüste bulunan 15 kişi yaralandı. Yaralılardan yoğun bakımda tedavisi süren 17 yaşındaki Fatma Şanverdi, 7 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti. Şanverdi'nin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. - HATAY