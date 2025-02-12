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Hatay'da İş Yerinin Odunluğunda Yangın

Hatay'da İş Yerinin Odunluğunda Yangın
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Antakya ilçesinde bir iş yerinin odunluğunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Hatay'da iş yerinin odunluğunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Antakya ilçesi Maraşboğazı mevkiinde bir iş yerinin odunluk kısmında yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle iş yerine sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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