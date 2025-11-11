Hatay'da İş Yerinin Bacasında Yangın Çıktı
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir iş yerinin bacasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.
Yangın, Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin baca kısmında yaşandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle binaya sirayet etmeden kısa sürede kontrol altına alındı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa