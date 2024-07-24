Hatay'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
Antakya ilçesinde bulunan bir iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.
Hatay'da iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi, Dericiler Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Yangını fark eden iş yeri çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. - HATAY