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Hatay'da iş makinesiyle kontrollü yıkım

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Hatay'ın Antakya ilçesinde iş makinesi operatörünün 6 katlı binayı yere vurarak sarsıntıyla kontrollü olarak yıktığı anlar kameraya yansıdı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde iş makinesi operatörünün 6 katlı binayı yere vurarak sarsıntıyla kontrollü olarak yıktığı anlar kameraya yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da mahkeme süreci sona eren binaların yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Antakya ilçesinde bulunan 6 katlı bina da kontrollü olarak yıkıldı. İş makinesi operatörünün binayı sarsıntı oluşturarak yıktığı anlar kameraya yansıdı. 6 katlı binanın yıkımı esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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