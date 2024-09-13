Hatay'da iş makinesinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü
Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan yol şantiyesinde çalışan bir iş makinesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken iş makinesinde hasar meydana geldi.
Hatay'da alevlere teslim olan iş makinesindeki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, Antakya İlçesi Demirköprü Mahallesi'nde bulunan yol şantiyesinde çalışan iş makinesinde yaşandı. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangında; can kaybı ve yaralanma yaşanmazken iş makinesinde hasar oluştu. - HATAY