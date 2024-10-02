Hatay'da İran Füzeleri Gökyüzünde Görüldü

Hatay'da İran tarafından İsrail'e gönderildiği düşünülen füzeler gökyüzünde görüldü.

Filistin'in ardından Lübnan'a harekat başlatan İsrail'e geçtiğimiz gece İran füze saldırısı yapmıştı. Türkiye'nin farklı noktalarından görülen füzeler Türkiye'nin en güneyi olan Hatay semalarında da görüldü. Vatandaşların füze olduğunu düşündüğü cisimleri görüntüledikleri andaki heyecanları da kameraya yansıdı. - HATAY