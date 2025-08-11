Hatay'da İntihar Girişimi: Genç Şahıs İkna Edilerek Çatıdan İndirildi

Hatay'da İntihar Girişimi: Genç Şahıs İkna Edilerek Çatıdan İndirildi
Hatay'da bir genç, 5 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen ekipler, şahsı ikna ederek çatıdan indirdi. Genç sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hatay'da 5 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihara kalkışan şahıs, ikna edilerek intihardan vazgeçirildi.

Olay, Dörtyol Çarşı Merkezi Çaylı Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki erkek şahıs, 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Durumu fark eden vatandaşlar, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak genci ikna çalışmalarına başladı. Yapılan görüşmelerin ardından şahıs, ikna edilerek çatıdan indirildi. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen gencin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - HATAY

