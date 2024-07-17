Hatay'da intihar etmek isteyen şahıs ikna edildi

Hatay'da intihar etmek için 5 katlı apartmana çıkan şahıs, ekipler tarafından ikna edildi.

Antakya İlçesi Saraykent Mahallesinde bir şahıs, 5 katlı apartmanın 4. katına çıkarak intihar etmek istedi. İhbar üzerine bölgeye; itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, şahsın atlama ihtimali olan alana branda açarak önlem aldı. Şahıs, ekiplerin ikna çalışmaları sonrası vazgeçirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontroller sonrası şahıs, ifade vermek üzere polis merkezine götürüldü. - HATAY