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Hatay'da İnşaat Şantiyesinde Kavga: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Hatay'da İnşaat Şantiyesinde Kavga: 2 İşçi Hayatını Kaybetti
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Hatay'ın Antakya ilçesinde bir inşaat şantiyesinde iş anlaşmazlığı nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 2 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı. Olay sonrasında polis güvenlik önlemlerini artırdı.

Hatay'da şantiyede 2 işçinin bıçaklanarak öldüğü kavganın inşaattaki anlaşmazlıktan olayı başladığı ortaya çıktı.

Olay, Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi'nde bulunan inşaat şantiyesinde yaşandı. İşçiler arasında yaşanan iş konusundaki anlaşmazlık bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda, 2 grup arasında kavga yaşandı. Yaşanan kavgada, Sedat Apuhan ve Tayfun Bozkuş isimli 2 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı. Yaralı işçinin durumunun kritik olduğu öğrenilirken polis ekipleri hastanede geniş güvenlik önlemi aldı. Kavgada vefat eden 2 Ağrılı işçinin cenazesiyse gece saatlerinde yakınları tarafından teslim alındığı ve Patnos ilçesinde defnedileceği öğrenildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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