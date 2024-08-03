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Hatay'da inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda yangın ve patlama yaşandı

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Hatay'ın Defne ilçesinde inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın esnasında yaşanan patlama güvenlik kameralarına yansıdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Hatay'da inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda çıkan yangın esnasında yaşanan patlama kameraya yansıdı.

Yangın, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda meydana geldi. Elektrik tesisatından kaynaklı olarak çıktığı düşünülen yangının fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede alevlere teslim olan iş yerine ekiplerin müdahalesi esnasında patlama yaşandı. Yaşanan patlama kameraya yansırken olayda yaralanan itfaiye personeli olmadı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. İş yerinde hasar meydana gelirken depoda soğutma çalışması gerçekleştirdi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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