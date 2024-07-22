Hatay'da inşaat malzemeleri satan iş yerinde yangın çıktı

Hatay'ın Defne ilçesinde inşaat malzemeleri satan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre Defne ilçesi Çekmece Mahallesi'nde inşaat malzemeleri satan bir işyerinde yangın çıktı. İşyerinde çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahalesinin sonuncunda söndürüldü. Çıkan yangından dolayı işyerinde maddi hasar oluştu. - HATAY