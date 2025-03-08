Hatay'da İnşaat Konteynerinde Yangın: 1 Ölü, 1 Yaralı
Hatay'da inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybederken, 1 işçi de ağır yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki konteynerlere sıçramadan söndürüldü.
Hatay'da inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde yaşanan yangında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Yangın, Antakya ilçesi Emek Mahallesi mevkiinde yaşandı. Bölgede bulunan şantiye alanında konaklayan işçilerin kaldığı konteyner yatakhane yandı. Yangında konteynerde kalan 1 işçi öldü, 1 işçi ağır yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevrede bulunan konteynerlere sıçramadan söndürüldü. Yaralı şahsın hayati tehlikesinin devam ettiği ve tedavi altında olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin yangınla ilgili başlattığı incelemenin devam ettiği öğrenildi. - HATAY