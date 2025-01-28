Hatay'da İnşaat İşçisi Kat Boşluğuna Düşerek Yaralandı
Hatay'ın Antakya ilçesinde inşaat halindeki bir binanın kat boşluğuna düşen işçi, itfaiye ekipleri tarafından vinçle kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. İşçinin tedavisi sürüyor.
Hatay'da inşaatta kat boşluğuna düşerek yaralanan işçi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Antakya ilçesi Esentepe Mahallesi'ndeki inşaat halindeki binada kat boşluğuna düşen işçi yaralanarak mahsur kaldı. Yaralanan işçi, itfaiye ekiplerince vinçle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralı işçinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa