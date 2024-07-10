Üye Girişi
Haberler

Hatay'da İnşaat İşçilerini Taşıyan İskelede Kaza: 2 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir binanın dış cephe mantolamasını yapan işçileri taşıyan iskelenin halatı koptu ve iskeleden düşen 2 işçi yaralandı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hatay'da dış cephe mantolama işi yapan inşaat işçilerini taşıyan iskelenin ipi koptu, iskeleden düşen 2 işçi yaralandı.

Olay, Dörtyol ilçesi Numuneevler Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede bulunan bir binanın dış cephe mantolamasını yapan işçileri taşıyan iskelenin halatı koptu. Olayda 2 yabancı uyruklu işçi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı işçiler ambulansla hastaneye kaldırıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Dörtyol Hatay 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Kayseri'de yaşanan olaylarda terör örgütü bağlantısı! Provokasyon yapan hesaplarda PKK ve FETÖ parmağı

Kayseri'de yaşanan olaylarda terör örgütü bağlantısı! Provokasyon yapan hesaplarda PKK ve FETÖ parmağı

 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var

4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var

 Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak

Etimesgut Belediyesi'nden tartışma yaratacak karar! 15 Temmuz'da hiçbir etkinlik yapılmayacak

 Adnan Oktar'a verilen 8 bin yıllık ceza onandı! Duruşmaya katılan Kedicik, Oktar'ı görünce kendini tutamadı

Adnan Oktar'a verilen 8 bin yıllık ceza onandı! Duruşmaya katılan Kedicik, Oktar'ı görünce kendini tutamadı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title