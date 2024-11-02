Hatay'da İnşaat Halindeki Bina Yangını Kontrol Altına Alındı

Hatay'da inşaat halindeki binada çıkan yangında alevler yükseldi. Yangın, ekiplerin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, İskenderun ilçesi İsmet İnönü Mahallesi'nde inşaat halindeki binada çıktı. Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede yangına müdahaleye başladı. İnşaat halindeki binada tahta kalıplar tutuşunca alevler, bina çevresindeki otluk alana da sıçradı. Akşam karanlığını aydınlatan yangın, bölgede paniğe neden oldu. Alevler ekiplerin 1 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. - HATAY