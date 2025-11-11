Hatay'da İnşaat Alanında Yangın: İşçilerin Korku Dolu Anları Kamerada

Hatay'da inşaat alanında çıkan yangına iskelede yakalanan işçilerin korku dolu anları kameraya yansıdı.

Yangın, Antakya ilçesi Odabaş Mahallesi'nde şantiye alanında yaşandı. Şantiye alanında bulunan atık malzemeler yanarak dumanların yükselmesine neden oldu. Yangın, şantiye personelinin hızlı müdahalesiyle binada yer alan yalıtım malzemelerine sıçramadan söndürüldü. Yangına iskelede yakalanan 2 işçinin korku dolu anlarıysa cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde; dumanların yükseldiği binada yangına yakalanan 2 işçinin en üste çıkarak kendilerini korumaya çalıştıkları görüldü. - HATAY