Hatay'da inanılmaz kurtuluş: 7 aylık bebek 140 saat sonra enkazdan kurtarıldı 3. Sayfa Haberleri Hatay'da inanılmaz kurtuluş: 7 aylık bebek 140 saat sonra enkazdan kurtarıldı Hatay'da çöken 6 katlı binanın enkazında kalan 7 aylık Hamza bebek enkazdan 140 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Hatay'da inanılmaz kurtuluş: 7 aylık bebek 140 saat sonra enkazdan kurtarıldı HATAY - Hatay'da çöken 6 katlı binanın enkazında kalan 7 aylık Hamza bebek enkazdan 140 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Hatay'ın Antakya ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan 6 katlı bir binada yaşayan ailenin çocuğu olan 7 aylık Hamza bebek, yaşanan deprem sonrasında ailesiyle birlikte binanın enkazı altında kaldı. Hamza bebek, 6 saatlik kurtarma çalışmasının ardından Kocaeli itfaiyesi arama kurtarma ve UMKE ekipleri tarafından 140 saat sonra kurtarıldı. Ekipler, yerle bir olan 6 katlı apartmanda adeta zamanla yarıştı. Hamza bebek, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Öte yandan, 7 aylık Hamza bebeğin durumunun iyi olduğu öğrenilirken bebeği kurtaran ekiplerin ağladığı görüldü. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ahmet Berke Erdal Cumhuriyet Mahallesi Antakya Hatay 3. Sayfa Güncel Haberler

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