Defne'de hırsızlık suçundan yakalanan 2 şahıs tutuklandı
Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen iki ayrı hırsızlık olayı ile ilgili olarak yakalanan C.H. ve A.B. adlı şüpheliler, adli makamlarca tutuklandı. C.H.'nin hırsızlık şüphesi ile, A.B.'nin ise 12 yıl 7 ay hapis cezası ile arandığı belirtildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada; Çekmece mahallesi Çekmece caddesi üzerindeki işyerinde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi C.H. ile bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan toplamda 12 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan A.B. adlı şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen C.H. ile A.B. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY