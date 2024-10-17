Hatay'da Hurdalık ve Çöplükte Yangın Kontrol Altına Alındı
Kırıkhan İlçesi Ilıkpınar Mahallesi'nde bulunan hurdalık ve çöplük alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.
Hatay'da hurdalık ve çöplük alanda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Yangın, Kırıkhan İlçesi Ilıkpınar Mahallesi'nde bulunan hurdalık ve çöplük alanda yaşandı. Yangının ihbar verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, Kırıkhan İtfaiye İstasyonu ekipleri ve Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin hızlı, koordineli müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. - HATAY