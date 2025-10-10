Hatay'da Hurdacılara Yönelik Denetimlerde İdari Yaptırımlar Uygulandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hurdacılara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 8 iş yeri denetlendi.

Emniyet Müdürlüğü görevlileri kentte asayiş ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekiplerince Dörtyol genelinde faliyet gösteren hurdacılara yönelik olarak uygulama yapıldı. 8 iş yerinde gerçekleştirilen denetimde; 19 şahıs sorgulandı, 2 işyerinin tehlikesiz atık toplama belgesinin bulunmadığı, 2 işyerinin hurda ve 2. el eşya alım satım kaydı tutmadığı, 4 işyerinin seyyar hurdacılık yapan şahıslara yönelik belgesinin bulunmadığı tespit edildi. 8 iş yerine idari yaptırım cezası uygulandı. - HATAY