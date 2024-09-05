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Hatay'da hurdacılara yönelik denetimlerde 25 iş yeri ve 86 şahıs sorgulandı

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Hatay Emniyet Müdürlüğü, asayiş ve huzuru sağlamak amacıyla hurdacılara yönelik denetimler gerçekleştirdi. Denetimlerde 25 iş yeri ve 86 şahıs sorgulandı, 1 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca bazı iş yerlerinde ruhsatsız faaliyet, eksik belge ve kayıt tutmama gibi ihlaller tespit edildi.

Hatay'da hurdacılara yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 25 iş yeri ve 86 şahıs sorgulandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri kentte asayiş ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekiplerince 2 Eylül tarihinde İskenderun genelinde faliyet gösteren hurdacılara yönelik olarak uygulama yapıldı. Uygulamada; 25 iş yeri denetlendi, 86 kişi sorgulandı, 1 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca 4 iş yerinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği, 1 iş yerinin ikinci el eşya alım satım belgesinin bulunmadığı, 3 iş yerinin eşya alım satımında kayıt tutmadığı ve 1 iş yerinde ise güvenlik kamerası bulunmadığı tespit edilerek gerekli idari işlemler yapıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel Asayiş Hukuk hatay

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