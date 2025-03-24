Hatay'da Hurda Araç Yangını: Araçlar Kullanılmaz Hale Geldi
Antakya'da bulunan bir hurda araç deposunda çıkan yangında, park halinde olan araçlar alev alarak kullanılmaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.
Hatay'da park halinde bulunan hurda araçlar yanarak kullanılmaz hale geldi.
Yangın, Antakya ilçesi Güzelburç Mahallesi'nde bulunan hurda araç deposunda yaşandı. Alevlerin fark edilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin hızla müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü. Yangında araçlar kullanılmaz hale geldi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa