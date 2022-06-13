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Hatay'da hırsızlık zanlısı 3 kişi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Hatay'da hırsızlık zanlısı 3 kişi tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Meydan ve Numune mahallelerinde meydana gelen iki ayrı hırsızlık olayı ile ilgili olarak İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince hırsızlık olayı şüphelilerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada belirlenen 2 adrese yapılan operasyonda Y.D., M.A., H.G., G.D., G.T. ile A.G. adlı 6 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada, 1 adet televizyon, 1 adet mikrodalga fırın, 1 adet yazıcı, 1 adet monitör, 1 adet güvenlik kamerası ve kayıt cihazı, 1 adet kompresör, 3 adet akü, 1 adet sprial makinesi, 1 adet matkap ile birlikte çok sayıda günlük ev ve kişisel bakım malzemesi, 2 gram metamfetamin, 1 gram eroin, uyuşturucu içme aparatı ve enjektör ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden Y.D., M.A. ile H.G. tutuklandı. - HATAY

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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