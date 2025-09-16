Haberler

Hatay'da Hırsızlık Yapan İki Şahıs Yakalandı

Hatay'da Hırsızlık Yapan İki Şahıs Yakalandı
Hatay'da 3 farklı iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 kişi, güvenlik kamerasına el hareketi çekerken görüntülendi. Şahısların yakalanmasının ardından, 14 cep telefonu ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.

Hatay'da 3 farklı iş yerini tek tek soyan ve ardından kendilerini çeken kameralara el hareketi çeken 2 hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 12 Eylül 2025 tarihinde günü İskenderun Kurtuluş Mahallesinde meydana gelen 3 farklı işyerinden hırsızlık olayı an be an güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerlerini tek tek gezerek hırsızlık yapan pişkin hırsız, güvenlik kamerasına da el hareketi çekti. Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmada; şahıslardan 3'ünün çocuk 2'sinin K.G.K. ve B.Y. olduğu tespit edilerek gözaltına alındı.

Şahıslarla birlikte; 14 adet cep telefonu, USB kabloları, çeşitli gıda malzemeleri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından kameralara el hareketi çeken K.G.K. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi, B.Y. ise kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
