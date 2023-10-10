Hatay'da hırsızlık ve uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından aranan 5 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli tutuklandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hırsızlık yaptığı ve uyuşturucu sattığı öne sürülerek aranan 5 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalandı.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; hırsızlık suçundan aranan 4, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan aranan 1 olmak üzere toplamda 5 kişi Dörtyol ilçesinde yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 2 şüpheli tutuklandı. - HATAY