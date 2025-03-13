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Hatay'da Hırsızlık ve Kundaklama Şüphelileri Tutuklandı

Hatay'da Hırsızlık ve Kundaklama Şüphelileri Tutuklandı
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İskenderun ilçesinde gerçekleşen hırsızlık, kundaklama ve mala zarar verme olaylarının failleri olarak yakalanan üç kişi, mahkemece tutuklandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yakalanan hırsızlık, kundaklama ve mala zarar verme şüphelisi 3 kişi çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri İskenderun ilçesinde Çay ve Piri Reis mahallesinde meydana gelen kundaklama, mala zarar verme ve motosiklet hırsızlığı olayının faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada olayın şüphelileri A.Ö., H.Ç. ve C.D. adlı 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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