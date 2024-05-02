Hatay'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yakalanan hırsızlık şüphelisi şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde yakalanan hırsızlık şüphelisi şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlıkla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında; Dörtyol ilçesi Ocaklı Mahallesi'nde 20 Nisan'da gerçekleşen bakır kabloların çalın ve kapalı logar kapağının açılması olayının şüphelisi M.S., 1 Mayıs'ta yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen M.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY