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Hatay'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Hatay'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

3. Sayfa Haberleri

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler İskenderun ilçesi Sakarya Mahallesi'nde meydana gelen evden hırsızlık olayı ile ilgili çalışma yaptı. Polisin çalışmasında hırsızlık şüphelisinin Y.T. olduğu belirlenerek yakalandı.

Emniyette ifadesi alınan şüpheli Y.T. 'Nitelikli Hırsızlık' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü İskenderun Hatay 3. Sayfa Haberler

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