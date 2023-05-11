Hatay'da hırsızlık şüphelisi 2 şahıs tutuklandı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evden hırsızlık olayının şüphelisi 2 şahıs çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İskenderun ilçesinde geçen hafta meydana gelen evden hırsızlık olayının şüphelileri İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimler tarafından tespit edildi. Tespit edilen şüpheliler Z.T.Ö. ile Y.S polisin çalışmasında yakalandı. Polis, şüphelilerin adresinden ise çalıntı 2 adet televizyon ile klima iç ve dış ünitesi ele geçirdi. Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan 2 şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY