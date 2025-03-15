Hatay'da Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı
Antakya ve Arsuz'da hırsızlık, kundaklama ve mala zarar verme suçlarından aranan 2 şahıs, tutuklama kararı ile cezaevine gönderildi. Şahısların hapis cezaları bulunuyordu.
Hatay'ın Antakya ve Arsuz ilçesinde yakalanan hırsızlık, kundaklama ve mala zarar verme şüphelisi 2 şahıs çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.O. ile hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan S.A. adlı şahıslar polis ekipleri tarafından yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY