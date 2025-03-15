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Hatay'da Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı

Hatay'da Hırsızlık Şüphelileri Tutuklandı
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Antakya ve Arsuz'da hırsızlık, kundaklama ve mala zarar verme suçlarından aranan 2 şahıs, tutuklama kararı ile cezaevine gönderildi. Şahısların hapis cezaları bulunuyordu.

Hatay'ın Antakya ve Arsuz ilçesinde yakalanan hırsızlık, kundaklama ve mala zarar verme şüphelisi 2 şahıs çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.O. ile hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranan S.A. adlı şahıslar polis ekipleri tarafından yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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