Hatay'da Hırsızlık Şüphelileri 2,5 Milyon TL'lik Elektrik Malzemesiyle Yakalandı

Hatay'da hırsızlık olayının şüphelisi 2 şahıs, 2 buçuk milyon TL'lik elektrik malzemesiyle birlikte yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri yaşanan olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Polis ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda; 15 Eylül günü Antakya ilçesinde mala zarar verme, işyeri dokunulmazlığı ihlali, işyeri ve kurumdan hırsızlık olayının şüphelileri C.H. ve H.G. yakalandı. Suça konu çeşitli ebatlarda elektrik kablosu, 14 adet otomatik sigorta, 2 adet 1000 amper şartel ve 1 adet dijital elektrik kontrol paneli ele geçirildi. Tahmini değeri 2 buçuk milyon TL olan malzemeler müştekiye teslim edildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlem yapıldı. - HATAY