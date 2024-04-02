Hatay'da hırsızlık suçundan aranan şüpheli adliyeye sevk edildi
Hatay'da hırsızlık suçundan 12 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik asayiş çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Antakya ilçesi Alahan Mahallesi yer alan bir bina içerisindeki muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 12 yıl 10 ay hapis cezası ilen aranan şüpheli M.K., 31 Mart tarihinde yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. - HATAY