Hatay'da Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Hatay'ın Erzin ilçesinde, kamu kurumlarından hırsızlık suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası bulunan F.A. adlı şahıs yakalanarak tutuklandı.
Adli mercilere sevk edilen F.A. isimli şahıs tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa