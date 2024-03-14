Hatay'da hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucu, hırsızlık suçundan hakkında kesinleşmiş 13 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.Ç. yakalanarak cezaevine gönderildi.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü huzur ve güvenliği sağlamak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Emniyet ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, hırsızlık suçundan aranan ve hakkında 13 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç., 13 Mart tarihinde Antakya'nın Bağrıyanık Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY