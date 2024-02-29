Hatay'da hırsızlık suçundan aranan şahıs yakalandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hırsızlık suçundan 9 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hırsızlık suçundan 9 yıl 6 ay hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda; Dörtyol ilçesinde binanın eklentileri içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 9 Yıl 6 Ay hapis cezası ile aranan E.Ç yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - HATAY