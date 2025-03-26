Hatay'da Hırsızlık Suçundan Aranan Şahıs Tutuklandı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası ile aranan bir kişi, emniyet güçleri tarafından yakalanarak tutuklandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde işlediği hırsızlık suçu nedeniyle yakalanan 1 kişi tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda Dörtyol ilçesinde hırsızlık suçundan 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezasıyla aranan G.Ç. yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri sonrası adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa