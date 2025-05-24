Hatay'da Havalandırma Boşluğuna Düşen Kedi Kurtarıldı
Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir binanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin duvarı kırarak başarılı bir operasyonla kurtarıldı. Kedinin sağlıklı bir şekilde sahibine teslim edildiği bildirildi.
Hatay'da havalandırma boşluğuna düşen kedi duvar kırılarak kurtarıldı
Arsuz ilçesi Uluçınar Mahallesi'nde bulunan bir binanın havalandırma boşluğuna düşen yavru kediyi kendi çalarıyla kurtaramayan vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, duvarı kırarak yavru kediyi kurtardı. Titiz ve hummalı çalışmayla kurtarılan kedi sağlıklı olarak sahibine teslim edildi. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa