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Hatay'da Havadan Trafik Denetimi: 23 Sürücüye Ceza

Hatay'da Havadan Trafik Denetimi: 23 Sürücüye Ceza
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Hatay'da jandarma ekipleri, cayrokopter ile gerçekleştirdiği havadan trafik denetiminde hız limitini aşan ve emniyet kemeri takmayan 23 sürücüye ceza uyguladı. 1064 araç kontrol edildi, 6 araç trafikten men edildi.

Hatay'da jandarma ekipleri tarafından cayrokopter ile otoyolda trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte asayişi ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Otoyol Jandarma Timleri, trafik kazalarından kaynaklanan can kayıplarını ve yaralanmaları en aza indirmek hedefiyle; Erzin, Dörtyol, Payas ve İskenderun ilçelerindeki otoyolda Cayrokopter ile havadan trafik denetimi yaptı. Denetimlerde, hız limitini aşma ve emniyet kemeri takmama gibi trafik güvenliğini tehlikeye atan ihlaller tespit edildi. Cayrokopterle havadan yapılan denetimde 1064 araç kontrol edilirken, trafik kurallarını ihlal eden 23 sürücüye cezai işlem uygulandı. Ayrıca, çeşitli eksiklikler tespit edilen 6 araç trafikten men edildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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