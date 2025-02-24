Hatay'da Havadan Trafik Denetimi: 23 Sürücüye Ceza

Hatay'da jandarma ekipleri tarafından cayrokopter ile otoyolda trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte asayişi ve huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Otoyol Jandarma Timleri, trafik kazalarından kaynaklanan can kayıplarını ve yaralanmaları en aza indirmek hedefiyle; Erzin, Dörtyol, Payas ve İskenderun ilçelerindeki otoyolda Cayrokopter ile havadan trafik denetimi yaptı. Denetimlerde, hız limitini aşma ve emniyet kemeri takmama gibi trafik güvenliğini tehlikeye atan ihlaller tespit edildi. Cayrokopterle havadan yapılan denetimde 1064 araç kontrol edilirken, trafik kurallarını ihlal eden 23 sürücüye cezai işlem uygulandı. Ayrıca, çeşitli eksiklikler tespit edilen 6 araç trafikten men edildi. - HATAY