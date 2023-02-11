Hatay'da hasarlı binalardan hırsızlık yapan 40 kişi yakalandı

Hatay genelinde depremden hasar görmüş binalardan hırsızlık yaptıkları tespit edilen 40 şahıs yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Hatay genelinde depremden hasar görmüş binalardan hırsızlık yaptıkları tespit edilen 40 şahıs yakalandı. Üzerlerinden ve araçlarından; ziynet eşyaları, farklı şahıslara ait banka kartları,70 bin TL ve 11 bin Dolar, 6 adet tabanca, 3 av tüfeği, 20 cep telefonu ve 8 bilgisayar 5 adet beyaz eşya ele geçirildi.

Ayrıca Hatay'da kendilerini insani yardım görevlisi olarak tanıtan 2 şahsın, vatandaşlara gönderilen 6 TIR gıda malzemesini alarak bir çiftlikte depoladığı tespit edilerek, malzemelerle birlikte yakalandı. - ANKARA