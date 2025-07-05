Hatay'da Hapis Cezası ile Aranan 6 Kişi Yakalandı

Hatay'da Hapis Cezası ile Aranan 6 Kişi Yakalandı
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İskenderun ilçesinde işledikleri suçlardan hapis cezası ile aranan 6 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Şahısların 5'i tutuklanırken, biri serbest bırakıldı.

Hatay'ın İskenderun ilçesi işledikleri çeşitli suçlardan hapis cezası ile aranan 6 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk olunan şahıslardan 5'i tutuklandı.

Hatay'da Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada çeşitli suçları nedeniyle hapis cezası ile aranan 6 kişi yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Kasten yaralama suçundan aranan İ.E.U., hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan N.K.,vergi usul kanuna muhalefet suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan H.İ. ve M.S., cebir tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan K.K., hırsızlık suçundan yakalama emri bulunan M.K. adlı şahıslar İskenderun'da yakalanarak gözaltına alındılar.

Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. M.K. ise serbest bırakıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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