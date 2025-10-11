Hatay'da Hapis Cezası ile Aranan 3 Kişi Yakalandı

Hatay'ın Antakya ve Arsuz ilçesinde adli makamlarca hapis cezası ile aranan 3 kişi polis tarafından yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan aranan G.T. Arsuz'da, Uyuşturucu madde ticareti suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.Ç. ile aynı suçtan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.B. Antakya'da yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklandı. - HATAY