Hatay'da Hapis Cezası ile Aranan 3 Kişi Yakalandı
Hatay'ın Antakya ve Arsuz ilçelerinde adli makamlarca hapis cezasıyla aranan 3 kişi polis tarafından yakalanarak tutuklandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada; taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan aranan G.T. Arsuz'da, Uyuşturucu madde ticareti suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.Ç. ile aynı suçtan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.B. Antakya'da yakalanarak gözaltına alındı.
Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklandı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa