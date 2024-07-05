Üye Girişi
Haberler

Hatay'da hapis cezası bulunan şahıs ruhsatsız tabancayla yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzuru sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürürken, 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan bir şahıs ruhsatsız tabancayla birlikte yakalandı. Şahıs tutuklandı.

Hatay'da 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, ruhsatsız tabancayla birlikte yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İskenderun'da meydana gelen yağma ve tehdit olayının şüphelisi, basit yaralama ve kasten yaralama suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan T.K. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Hatay Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Almanlar iyice çirkinleşti! Merih'i şikayet ettikleri yetmedi, skandal bir iddiada da bulundular

Almanlar iyice çirkinleşti! Merih'i şikayet ettikleri yetmedi, skandal bir iddiada da bulundular

 Üzerlerine yıldırım düşen çocukları kurtarmak için toprağa gömdüler

Üzerlerine yıldırım düşen çocukları kurtarmak için toprağa gömdüler

 Bakanlığı harekete geçiren paylaşım: Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız

Bakanlığı harekete geçiren paylaşım: Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız

Bakmadan Geçme

5 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 5 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 5 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Mike Tyson Jake Paul maçı ne zaman? 5 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 5 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 5 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 5 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 5 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 5 Temmuz 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 5 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 5 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 5 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! MasterChef düğün çorbası! En güzel düğün çorbası tarifi! Düğün çorbası tarifi nasıl yapılır? Düğün çorbası için malzemeler! MasterChef Cansel kimdir? 2024 Masterchef Cansel Yeşildağ kaç yaşında, nereli? Dünya Güzellerim Tatilde nerede çekiliyor?
'Bozkurt' soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması

"Bozkurt" soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title