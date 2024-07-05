Hatay'da hapis cezası bulunan şahıs ruhsatsız tabancayla yakalandı

Hatay'da 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, ruhsatsız tabancayla birlikte yakalandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte huzuru ve asayişi sağlamak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İskenderun'da meydana gelen yağma ve tehdit olayının şüphelisi, basit yaralama ve kasten yaralama suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan T.K. Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - HATAY