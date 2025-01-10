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Hatay'da Hapis Cezası Bulunan 3 Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı

Hatay'da Hapis Cezası Bulunan 3 Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı
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Hatay'da hapis cezası bulunan üç hırsızlık şüphelisi polis ekipleri tarafından yakalanarak tutuklandı. Şüpheliler, farklı suçlardan hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hatay'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hırsızlık şüphelisi şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı, adli makamlarca tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Çalışmalarda; gece vakti silahla yol kesmek suretiyle konutta, işyerinde ve eklentilerinde yağma suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasıyla aranan A.B. adlı şahıs Arsuz Cumhuriyet Mahallesi'nde, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan 1 yıl 10 ay 40 gün hapis cezası bulunan H.K. ile açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası bulunan M.U. adlı şahıslar İskenderun ilçesinde yakalandılar.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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