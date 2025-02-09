Hatay'da Hafriyat Kamyonu Zeytin Bahçesine Uçtu
Hatay'da seyir halindeki bir hafriyat kamyonu, kontrolünü kaybederek zeytin bahçesine düştü. Kaza sonucunda sürücü hafif yaralanırken, kamyondaki çakıllar bahçeye devrildi.
Hatay'da seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkan hafriyat kamyonu zeytin bahçesine uçtu.
Kaza, Antakya - Altınözü yolu Kuruyer Mahallesi mevkiinde yaşandı. Çakıl yüklü hafriyat kamyonu virajı alamayarak zeytin bahçesine uçtu. Sürücüsünün hafif yaralandığı kazada kamyondaki çakıllar bahçeye devrildi. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY